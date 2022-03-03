Kötü Günler Geride Kaldı! Alişan ile Eşi Buse Varol'dan Nazar Boncuklu Paylaşım - Son Dakika
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Kötü Günler Geride Kaldı! Alişan ile Eşi Buse Varol'dan Nazar Boncuklu Paylaşım

03.03.2022 23:26
Kötü Günler Geride Kaldı! Alişan ile Eşi Buse Varol'dan Nazar Boncuklu Paylaşım

Son dönemde evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Alişan-Buse Varol çiftinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Buse Varol, yeni paylaşımıyla "Her şey yolunda" mesajı verdi.

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaşıyordu.

Ayrılık iddialarını her fırsatta yalanlayan çiftten Buse Varol, sosyal medya hesabından yaptığı Alişan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımla aralarındaki buzların eridiğini göstermişti.

Varol, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden Alişan ile birlikte fotoğrafını "Çocuklar uykuya biz dışarı" notuyla paylaştı. Nazar boncuğu emojisiyle de Alişan'ı etiketledi.

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Buse Varol, Evlilik, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kötü Günler Geride Kaldı! Alişan ile Eşi Buse Varol'dan Nazar Boncuklu Paylaşım - Son Dakika


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