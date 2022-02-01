Kübra Ece Neden Öldü? Aileden İlk Açıklama Geldi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmada ünlenen 29 yaşındaki Kübra Ece'nin, ani ölümü konuşulmaya devam ediyor.

Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4. katından düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Ece kurtarılamadı.

OLAY SIRASINDA EVDE 7 KİŞİ VARDI

Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyette alınan ilk ifadelerde şüpheliler, Kübra Ece'nin evde bulunan erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra atladığını iddia etti.

KÜBRA ECE'NİN KUZENİ KONUŞTU

Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, "Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz" dedi.

"Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız" diyen Sunar şöyle devam etti: "Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait. Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. ya biri itti ya da kendisi atladı.

Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok." (DHA)

KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında kendinden şu sözlerle bahsetmişti:

"29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla"