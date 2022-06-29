Kudüs'te konser veren şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten kötü haber: Sol elim tutmuyor - Son Dakika
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Kudüs'te konser veren şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten kötü haber: Sol elim tutmuyor

29.06.2022 16:23

Yıllardır ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan şarkıcı İbrahim Tatlıses, Kudüs'te konser verdi. Sevilen eserlerini seslendiren Tatlıses, "Sol elim tutmuyor, dualarınızla ayaktayım" dedi.

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İsrail'de sahneye çıktı. Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

"SOL ELİM TUTMUYOR"

Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu. Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi. Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

İsrail'de konser veren İbrahim Tatlıses kötü haberi verdi: Sol elim tutmuyor
İsrail'de konser veren İbrahim Tatlıses kötü haberi verdi: Sol elim tutmuyor
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Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, İsrail, Kudüs, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kudüs'te konser veren şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten kötü haber: Sol elim tutmuyor - Son Dakika

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