Kudüs'te konser veren şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten kötü haber: Sol elim tutmuyor

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İsrail'de sahneye çıktı. Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

"SOL ELİM TUTMUYOR"

Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu. Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi. Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.