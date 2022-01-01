Yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne alan isimlerden biri de Murat Kurşun oldu. Bakırköy Ömür Restoran'da konser veren Kurşun'u dinlemeye gelenler sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
Kurşun'un sahne aldığı mekanda aşının 3. hatırlatma dozuna farkındalık yaratmak için personel elinde pankartlarla gezdi. Pankartlarda yer alan 'Aşı yaptır eğlencene bak' gibi cümlelerle sosyal mesaj verildi.
Murat Kurşun, eski Türkiye güzellerinden eşi Asena Kurşun ve oğlu Murat Can ile ailece yeni yılını sahnede kutladı.
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1.01.2022 23:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kurşun'dan sosyal mesajlı yeni yıl konseri - Son Dakika