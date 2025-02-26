Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor

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Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Güllü Erhan'ı canlandıran Erhan Ufak, 140 kilodan 85 kiloya düştü. 2017 yılında tüp mide ameliyatı olan Ufak, 55 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı.

26.02.2025 14:11  Güncelleme: 14:26
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Kurtlar Vadisi, oyuncularının son halleriyle sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönmesi büyük bir heyecanla beklenirken, dizinin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo vererek çok farklı bir görünüme kavuştu.

"Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Vatan", "Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu", "Nisan", "Kurtlar Vadisi", "Kurtlar Vadisi Terör" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi yapımlarda rol alan ünlü isim, dizinin hayranlarının son halini merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

TÜP MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuş ve 55 kilo vermişti. Son haliyle dikkat çeken Ufak, yeni halini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

İşte Güllü Erhan'a hayat veren Erhan Ufak'ın son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor
Kurtlar Vadisi\'nin Güllü Erhan\'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak\'ı görenler tanıyamıyor

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Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gaddar Yorumcu:
    Eski hali daha Şirin miş. Geri al kiloları 4 4 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    Yav habere bak.erhan kilo vermiş.tanısak ne olacak tanımasak ne olacak.millet ekmek peşinde .ramazan geliyor..Erhan ın kilosundan millete ne .yapacağnız haberin ben 2 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Siyasete atılacak. Kurtlar vadisi müziği ile giriş yapıyor görünüyor. Hala vadinin ekmeğini yiyor. Senaryo gereği neden kolu koptu biz daha unutmadık. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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