Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?
01.12.2021 10:19
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekranlara veda ederek hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu dizinin ardından Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı öne sürülen Oktay Kaynarca tartışmalara son noktayı koydu. Kaynarca, "Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de Kurtlar Vadisi'nden sonra en fazla tutulan dizilerden biri de ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi oldu. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, canlandırdığı Çakırbeyli karakteriyle uzun süre gündemden düşmedi. Geçtiğimiz aylarda yayın hayatına son veren diziden sonra çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de Oktay Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi'ndeki rolü Süleyman Çakır ile yeniden ekranlara döneceği yönündeydi. Ancak Oktay Kaynarca, iddiaları kesin bir dille reddetti.
"HAKLARI ELİMİZDE DEĞİL"
Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi: "Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil. Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz."
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