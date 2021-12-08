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Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında - Son Dakika

Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında

08.12.2021 15:54

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bugün çok heyecanlı sahneler izleyiciyi bekliyor. Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boran Alp infaz edilecek mi?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

Turgut Bey ölümün kıyısında

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

Tekfur Kosses'in kılıcı Şeyh Edebalı'nın boğazında!

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!

Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında

Kuruluş Osman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında - Son Dakika Magazin


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