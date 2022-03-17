Kuruluş Osman Hayranlarını Üzen Haber - Son Dakika

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Kuruluş Osman Hayranlarını Üzen Haber

17.03.2022 12:38
Kuruluş Osman Hayranlarını Üzen Haber

Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu "Kuruluş Osman" dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. İşte detaylar...

Geçen yıl 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olan başarılı oyuncu Şeyma Korkmaz, dizinin bu çarşamba günü yayınlanan 86. bölümünde hayat verdiği 'Mari' karakterinin zehirlenerek ölmesi ile diziye veda etti.

Reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman' dizisi ile başarılı bir sezon geçiren oyuncu, hayat verdiği 'Mari' karakteri ile çok ses getirmişti.

TEKLİF YAĞIYOR

Ekranlarda oyunculuğu kadar güzelliği ile dikkat çeken Şeyma Korkmaz'ın ismi birçok yeni projede geçiyor.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

Şeyma Korkmaz son olarak 'Kuruluş Osman' adlı dizide 'Mari' karakterini canlandırdı.

Kuruluş Osman Hayranlarını Üzen Haber
Kuruluş Osman Hayranlarını Üzen Haber

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Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman, Çanakkale, Reyting, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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