Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan son bölümünde neler oldu? Osman Bey, bütün engellere rağmen İnegöl surlarını aşabildi mi? - Son Dakika

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Serhat Kılıç gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 93. Bölümü ile izleyicisiyle buluştu.



Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir.Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar.

İNEGÖL'Ü FETHEDİP KAYI SANCAĞINI DALGALANDIRMAYI İSTİYORLAR

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur.Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırmak ise en büyük hedef.