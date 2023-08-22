Kusursuz Dizisi Neden İptal Edildi? - Son Dakika

Kusursuz Dizisi Neden İptal Edildi?

Kusursuz Dizisi Neden İptal Edildi?
Son Güncelleme: 22.08.2023 09:31

Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolünde yer aldığı Kusursuz dizisi, Rus yapım ekibi ve oyuncularla yaşanan krizler nedeniyle iptal edildi.

İki sene önce sete çıkmak üzereyken iptal edilen Kusursuz dizisi iptal edildi mi merak ediliyor. Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un dizisi neden yayınlanmayacağı gündeme geliyor. Kusursuz dizisi iptal mi edildi? Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un dizisi neden yayınlanmayacak? Detaylar haberimizdedir…

KUSURSUZ DİZİSİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

BluTV'nin içerikleri arasında yer alan Kusursuz dizisi 2 sene önce sete çıkmaya hazırlanırken iptal edilmişti. Tolga Sarıtaş, Melisa Şenolsun, Ali Gözüşirin, Onur Durmaz ve Ece Yüksel'in başrolü paylaşması planlanan dizi, bir kez daha iptal edildi.

TOLGA SARITAŞ VE MELİSA ŞENOLSUN'UN DİZİSİ NEDEN YAYINLANMAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ender Mıhlar'ın yöneteceği Kusursuz'u Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim yazıyordu. Ancak BluTV'nin Rusya'yla ortak yapımı olan dizisi iptal oldu. Rus yapım ekibi ve Rus oyuncularla çıkan krizlerin ardından projeden tamamen vazgeçildiği öğrenildi.

Dizinin 2 yıl önce de Cem Karcı yönetmenliğinde çekilmesi gündeme gelmiş ve kadroya Aybüke Pusat, Büşra Develi, Furkan Andıç ve Sercan Badur dahil olmuş ancak sete az bir süre kala dizi rafa kaldırılmıştı.

Kusursuz dizisi iptal mi edildi? Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un dizisi neden yayınlanmayacak?
Kusursuz dizisi iptal mi edildi? Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un dizisi neden yayınlanmayacak?

Melisa Şenolsun, Tolga Sarıtaş, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kusursuz Dizisi Neden İptal Edildi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kusursuz Dizisi Neden İptal Edildi? - Son Dakika
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