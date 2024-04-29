Kütahya'da Dozer Operatörü Tilki ile Muhabbet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kütahya'da Dozer Operatörü Tilki ile Muhabbet Etti

Kütahya\'da Dozer Operatörü Tilki ile Muhabbet Etti

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde özel bir şirkete ait kömür sahasında çalışan dozer operatörü Halil Aşçı, iş bittikten sonra tilki ile olan diyalogu cep telefonuyla kaydetti. Tilki ile bir süre muhabbet eden Aşçı, ona şeker ve çikolata gibi yiyecekler verdi.

29.04.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde özel bir şirkete ait kömür sahası hafriyat işinde dozer operatörü olan Halil Aşçı 'nın tilki ile diyalogu ilgi çekti.

Dozer operatörü Halil Aşçı'nın kullandığı iş makinesini iş bittikten sonra kenara çektiği sırada, yanına gelen tilki ile muhabbetini aldığı cep telefonu kaydı görenlere tebessüm ettirdi.

Seyitömer'de çalışan Halil Aşçı, tilki ile yaşadığı olayı şöyle anlattı; "Dün akşam iş yerinde çalıştım ve makinamı kenara çekip stop ettim. Hava karanlıktı, bir anda camda birşey belirdi, dedim 'herhale biri geliyor'. Sonra lambaları baktım tilki efendi gelmiş. O sıra biraz muhabbet ettik .Sonra şeker, çikolata gibi yiyecek birşeyler vardı yanımda onlardan verdim. " dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Seyitömer, Kütahya, Hayvanlar, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kütahya'da Dozer Operatörü Tilki ile Muhabbet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta Taksim’de gösteriye izin verilmeyecek Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta Taksim'de gösteriye izin verilmeyecek
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Dozer Operatörü Tilki ile Muhabbet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement