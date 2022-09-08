Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı

08.09.2022 11:15
Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması çalışanları arkadaşlarının oğlunun sünnet merasiminde yalnız bırakmadılar.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması çalışanları arkadaşlarının oğlunun sünnet merasiminde yalnız bırakmadılar. Emine ve Ramazan Atak'ın oğulları Kadirhan'ın sünnet töreni büyük davetli katılımı ile gerçekleşti.

Ada Düğün Salonunda düzenlenen sünnet düğününde Atak ailesinin dostları ve sevenleri onları yalnız bırakmadı. Yöre sanatçısı Erdal Altınbay birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği sünnet merasimine çok sayıda davetli katıldı.

Ada düğün salonunda eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika
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