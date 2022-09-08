Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Ada Düğün Salonunda düzenlenen sünnet düğününde Atak ailesinin dostları ve sevenleri onları yalnız bırakmadı. Yöre sanatçısı Erdal Altınbay birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği sünnet merasimine çok sayıda davetli katıldı.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması çalışanları arkadaşlarının oğlunun sünnet merasiminde yalnız bırakmadılar. Emine ve Ramazan Atak'ın oğulları Kadirhan'ın sünnet töreni büyük davetli katılımı ile gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Magazin, Son Dakika

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