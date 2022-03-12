Küvet Pozları Olay Yarattı! - Son Dakika

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 26 yaşındaki Nihal Candan, bu kez cesur pozlarıyla dikkat çekti.

POZLARI OLAY OLDU

Küvette çekilmiş pozlarını paylaşan Candan, sosyal medyayı salladı.

Nihal Candan'ın takipçileri, "Bu kadarı fazla değil mi?", "Vücudunu sergilemeyi marifet mi sanıyorsun?", "Kusursuz bir vücuda sahipsin ve "Komple soyun, rahatlarsın" şeklinde yorumlar yapıldı.

ESTETİK İTİRAF GELDİ

Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafında bulunmuştu:

"Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar. Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik. Bir de badem göz ameliyatı oldum. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum dudağımı..."

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

Nihal Candan, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016'da gönüllüler takımında yarışmıştı.