Başkan Doğanca, genç çiftlerin nikahını kıydı - Son Dakika
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Başkan Doğanca, genç çiftlerin nikahını kıydı

Başkan Doğanca, genç çiftlerin nikahını kıydı
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Kuyucak Belediyesi basın personeli Arif Yılmazoğlu ile Ziraat Mühendisi Ümmü Tekeli'nin düğününde nikahı Belediye Başkanı Uğur Doğanca kıydı. Genç çiftlere ömür boyu mutluluk diledi.

Aydın Kuyucak'ta ilçe belediyesi basın biriminde görev yapan personelinin nikahını kıyan Başkan Doğanca, genç çiftleri ömür boyu birleştiren imzaları attırdı.

Kuyucak Belediyesi Basın biriminde görev yapan Gazeteci Arif Yılmazoğlu, ikamet ettiği Horsunlu Mahallesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Ümmü Tekeli ile evlendi. Genç çiftlerin düğünleri de yaşadıkları mahallede gerçekleştirildi. Hamide-Abdülkadir Tekeli çiftinin kızı Ziraat Mühendisi Ümmü Tekeli ile Fatma-Mehmet Yılmazoğlu çiftinin oğlu Gazeteci Arif Yılmazoğlu'nun düğün töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

Kına töreni ile başlayan düğün etkinliği ertesi gün konuklara yemek ikramı ile devam etti. Horsunlu tören alanında akşam saatlerindeki gerçekleştirilen düğün törenine de her iki ailenin yakınlarının yanı sıra Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve gazeteciler katıldı.

Ömür boyu mutluluk için sözü aldı

Şahitler ve davetlilerin huzurunda genç çiftin nikahını kıyan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Ümmü ve Arif'ten ömür boyu mutluluk sözü alarak 'evet' ile taçlandırdı. Genç çiftlere aile olmanın öneminden söz ettikten sonra ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Doğanca, personeli Arif Yılmazoğlu'na moral ve mutluluk depolayacağı balayının ardından görevinin kendisini beklediği esprisi yaptı.

Gece boyunca dans edip eğlenen çiftler, mutlu gecelerini sevdikleri ile paylaştı.

Kaynak: İHA

Uğur Doğanca, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başkan Doğanca, genç çiftlerin nikahını kıydı - Son Dakika

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