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Madonna, konserlerine geç çıktığı için dava edildi - Son Dakika
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Madonna, konserlerine geç çıktığı için dava edildi

Madonna'nın hayranları, New York'ta düzenlenen konserine geç başladığı için şarkıcıya dava açtı. Konserin geç başlaması, toplu taşıma seçeneklerini azaltarak hayranları zor durumda bıraktı.

Madonna, konserlerine geç çıktığı için dava edildi
20.01.2024 - 04:33,
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Madonna, 15 Temmuz'da başlayacak olan "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, bazı hayranlarının tepkisini çekti.

2 SAAT GEÇ ÇIKTI

NTV'nin aktardığına göre, şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.

13 Aralık New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 8: 30'da başlamasını gerekirken 10: 30'da başladığını dile getirdi. Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı.

Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı. Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.

Kaynak: Magazinkolik
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