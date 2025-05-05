Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi

Pop müziğin ikonik ismi Madonna, gerek sahne performansları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 66 yaşındaki yıldız, bir süredir kendisinden 37 yaş küçük olan Akeem Morris ile aşk yaşıyor. Ünlü şarkıcı, son olarak erkek arkadaşı Akeem Morris'in 29. yaş günü partisinden paylaştığı cesur karelerle dikkat çekti. Madonna'nın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda, şeffaf bir üst ve sütyen tercihi öne çıkarken; stilini saten pantolon, pırlanta takılar ve güneş gözlüğüyle tamamladı. Kutlamadan paylaştığı kareler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

"EN SEVDİĞİM BOĞA BURCU"

Madonna, paylaşımında "En sevdiğim Boğa burcuna mutlu yıllar. Unutulmaz bir geceydi" notunu düştü. Kutlamalar sırasında sahneye çıkan isim ise reggae sanatçısı YG Marley oldu. Parti, Madonna'nın üç küçük çocuğu (19 yaşındaki Mercy ile 12 yaşındaki ikizleri Stella ve Estere) dahil olmak üzere özel bir davetli listesine ev sahipliği yaptı.

SEVENLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUM

Madonna'nın paylaşımı hayranlarından büyük beğeni topladı. Bir kullanıcı, "Bugün nostalji yaşıyoruz çünkü Rio'daki konserinin üzerinden tam 1 yıl geçti! Harikasın ve yolu açmaya devam ediyorsun " yorumunu yaparken; başka bir hayranı ise "Muhteşem görünüyorsun" sözleriyle beğenisini dile getirdi. Bir başka yorumda ise "Sen her zaman bir numara olacaksın" ifadeleri yer aldı.