Adı Jose Sosa ile anılmıştı... Melisa Döngel böyle yakalandı!

Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, önceki gece erkek arkadaşıyla Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. İşte detaylar...

Gazetecilerin "Beyefendi sevgiliniz mi? Mekan içerisinde oldukça samimi olduğunuz görüldü. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Döngel, "Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur. İnsanların arkadaşları olamaz mı? Kapatın kameraları" diye tepki gösterdi. Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı Melisa Döngel'in bu tavırları herkesi şaşırttı. Döngel'in erkek arkadaşı da kameralara karşı ilginç tavırlar sergiledi. MELİSA DÖNGEL KİMDİR? Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır. Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat vermektedir. Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur. FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat veren Melisa Döngel, yıllar önce babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını açıklamıştı. Melisa Döngel'in rol aldığı diziler ve filmler: 2021-Aşk Mantık İntikam (TV Dizi) 2020- Sen Çal Kapımı (TV Dizi) 2018 – Bizim Hikaye (Deniz) (TV Dizisi) 2016 – Arka Sokaklar (Nil) (TV Dizisi) 2016 – Hangimiz Sevmedik (Sevtap) (TV Dizisi) 2014 – Elif (Süreyya) (TV Dizisi)

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