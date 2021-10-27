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Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama - Son Dakika

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama

27.10.2021 15:25
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra toparlayamayan Alişan'ın iki çocuğunun annesi Buse Varol'dan boşanacağı iddia edilmişti. Ünlü çift, çıkan haberlere yanıt verdi. İşte detaylar...

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

Alişan-Buse Varol çiftinin son günlerde fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilmişti.

Boşanacağı konuşulan ikili, çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLADILAR

Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Buse Varol'da fotoğrafı alıntılayarak 'Canım kocam' notunu düştü.

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama

Buse Varol, Evlilik, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama - Son Dakika Magazin


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