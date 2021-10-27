Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama

Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Buse Varol'da fotoğrafı alıntılayarak 'Canım kocam' notunu düştü.

Boşanacağı konuşulan ikili, çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi.

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol , 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

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