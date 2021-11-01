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Antalya'dan Emre Kaya rüzgarı - Son Dakika

Antalya'dan Emre Kaya rüzgarı

01.11.2021 21:27
Antalya'dan Emre Kaya rüzgarı

Pandemi nedeniyle yaşanan yasakların ardından sahnelere hızlı bir dönüş yapan Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, önce Antalya, ardından Finike'de hayranlarına doyumsuz saatler yaşattı. Seslendirdiği eserler ve sesi kadar kendine özgü dansı ve bitmeyen enerjisiyle adeta fırtına gibi esen ünlü sanatçı, hayranlarının coşkusu karşısında sahnede adeta devleşti.

Antalya'nın en gözde mekanlarından Sahne Antalya'da, kendi bestelerini seslendirdikten sonra akustik arabesk rüzgarı estiren Emre Kaya, hayranlarına yaşattığı doyumsuz saatlerinin ardından Finike'ye geçip, bu kez Finike Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Konserinde halkla buluştu. Finike Festival Alanı'nını hınca hınç dolduran hayranlarının karşısına yoğun tezahüratlarla çıkan Emre Kaya, bu coşku karşısında sahnede fırtına gibi esti. Söz ve müziği kendisine ait eserlerini hayranlarının vokalistliği ile seslendiren Emre Kaya, bu unutulmaz anları ölümsüzleştirmek için selfie yaparak, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Tüm eserlerini hatasız seslendiren hayranlarını tebrik eden ünlü sanatçı, "Bir söz yazarı, besteci için eserlerinin böylesine güzel seslendirilmesi kadar onur veren başka bir mutluluk olamaz" dedi.

Dinlenme rekorları kıran son eseri "Tebessüm" ile de coşkuya tavan yaptıran Emre Kaya, tüm izleyicilerine cep telefonlarından bu şarkıyı çalıp birlikte seslendirmeyi istedi. Bunun üzerine herkes cep telefonlarını açarak, Finike'yi "Tebessüm" ile adeta inletti.

Uzun yıllar önce bestelediği eserleri bile dilden dile dolaşan, dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran Emre Kaya, eserleri ve sesi kadar sahne performansı, sahne kostümü ve kendine özgü danslarıyla da büyük sempati topladı.

Dinleyenlerin adeta yerinde duramayıp dans ettiği eserlerinin yanı sıra duygu yüklü besteleriyle de romantik anlar yaşatan Emre Kaya, en ön saflarda kendisini izleyen engelli bir kız çocuğunun da yanına giderek, onun fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Hayranlarının yoğun tezahüratları nedeniyle konserini uzatmak zorunda kalan Emre Kaya, finali ise etkinliğin anlam ve önemi nedeniyle "Cumhuriyet Marşı" ile yaptı. Alanı dolduran hayranlarıyla seslendirdiği marşı okuduktan sonra "Canımız yoluna feda" dediği Cumhuriyet'in önemine vurgu yapan Emre Kaya, Cumhuriyeti armağan eden Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri yad ederek, sahneden indi.

Programın son bölümünde sahneye çıkan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise "Bütün Finike'yi buraya yığdınız" diyerek, Emre Kaya'yı tebrik etti.

Bitmek bilmeyen enerjisiyle tam üç saat sahnede kalan Emre Kaya, konser çıkışı ise izdiham yaratan hayranlarını yine geri çevirmedi. Her zamanki mütevazı tavrıyla hayranlarının selfie yapmalarına izin veren Emre Kaya, onlara olan saygısıyla bir kez daha gönüllerde yer etti.

Cumhuriyet, Emre Kaya, Fırtına, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Antalya'dan Emre Kaya rüzgarı - Son Dakika Magazin


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