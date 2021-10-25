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Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı - Son Dakika

Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı

25.10.2021 15:25
Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı

Pandemi sürecinde modaya yönelen oyuncu Nebahat Çehre'nin makyajsız fotoğrafı ortaya çıktı. Çehre'yi görenler tanıyamadı. İşte detaylar...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Nebahat Çehre, karantina günlerinde içindeki modacıyı ortaya çıkarttı.

77 yaşındaki oyuncu, bir hazır giyim markası için tasarım yaptı.

Çehre, sonbahar-kış koleksiyonu hazırladı. Tanıtım için de objektif karşısına geçip Nihat Odabaşı'ya poz verdi.

İki gün süren reklam çekimi boyunca oldukça zinde görünen Çehre, "Bu durumu güzellik uykuma borçluyum" dedi.

77 yaşındaki Nebahat Çehre'nin makyajsız fotoğrafına Snob Magazin ulaştı.

Çehre'nin bu halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

"GÜNDE 7 SAAT UYUYORUM"

Çehre, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde oldukça stresli günler geçirdik. Evde daha fazla vakit geçirdiğimiz bu günlerde kaliteli bir uykunun önemini de daha iyi kavramış olduk" derken, "Günde 7 saat deliksiz uyku benim için yeterli oluyor" demişti.

Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı
Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı
Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı
Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı
Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı
Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı

Nebahat Çehre, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu'nun yıldızı tanınmaz halde! Görenler bir daha baktı - Son Dakika
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