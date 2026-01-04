Magazin Bahane'de Gülben Ergen tartışması: Siyaset ve magazin iç içe geçti - Son Dakika
04.01.2026 14:50
Magazin Bahane'de Gülben Ergen üzerinden başlayan tartışmalar siyaset–magazin ilişkisine taşındı. Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, özel hayatın ifşası, "akil insan" polemiği ve siyasetin magazin diliyle kurduğu ilişkiyi sert eleştirilerle değerlendirdi. Programda yapılan yorumlar, polemiklerin siyasetçilere zarar verdiği görüşünde birleşti.

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Magazin Bahane'de bu hafta magazinle siyasetin iç içe geçtiği çarpıcı başlıklar ele alındı. Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Gülben Ergen'in açıklamalarıyla alevlenen tartışmaları merkeze alarak, özel hayatın ifşası, geçmiş polemikler, "akil insan" söylemleri ve siyasetin magazin diliyle kurduğu ilişkiyi tüm yönleriyle masaya yatırdı. Programda yapılan yorumlar, hem magazin hem de siyaset gündeminde geniş yankı uyandıracak nitelikteydi.

GÜLBEN ERGEN ÜZERİNDEN BAŞLAYAN POLEMİKLER

Programda ilk olarak Gülben Ergen'in sözlerinin neden bu kadar büyük bir etki yarattığı tartışıldı. "Bir siyasetçi her türlü ahlaksızlığı yaşamış" ifadesinin kamuoyunda neden sert tepkiler doğurduğu değerlendirilirken, özel hayatın ifşa edilmesi üzerinden yürüyen tartışmalara dikkat çekildi. Gökay Kalaycıoğlu, geçmişte yaşanan olaylar ve ortaya saçılan görüntüler üzerinden yapılan tartışmaların ahlaki sınırları zorladığını belirterek, "O tapeyi oturup izleyen ve dağıtanlar sapıktır" sözleriyle sert bir çıkış yaptı.

Kalaycıoğlu ayrıca Gülben Ergen üzerinden yürütülen eleştirilerin kişisel bir linç kültürüne dönüştüğünü savunarak, "Gülben Ergen bir adamı sevdi, beraber oldu; adam sapık çıktı" ifadeleriyle konunun bağlamından koparıldığını dile getirdi. Programda, magazin figürleri üzerinden siyasal mesajlar verilmesinin tartışmayı daha da derinleştirdiği vurgulandı.

AKİL İNSAN TARTIŞMASI VE SİYASET DİLİNE ELEŞTİRİ

Magazin Bahane'nin ikinci bölümünde tartışma "akil insan" polemiğine taşındı. Gökay Kalaycıoğlu, yıllar boyunca kamuoyuna "akil insan" olarak sunulan bazı isimlerin geçmişlerinin sorgulanmadığını belirterek, "Yıllarca evli barklı olmayanları akil insan diye başımıza getirdiniz" sözleriyle eleştirisini dile getirdi. "Akil insanların hangisi akildi, hangisinin tapesi yok?" çıkışı ise stüdyoda tansiyonu yükseltti.

Hakan Solaker ise Gülben Ergen'e yönelik eleştirilerde başörtülü–başörtüsüz ayrımı yapıldığı iddialarına karşı çıkarak, sanatçının böyle bir ayrım gözetmediğini ifade etti. Programın sonunda Kalaycıoğlu, siyasetçilere yönelik genel bir eleştiri getirerek, "İşaret parmağı havada siyasetçi istemiyorum, halden anlayan siyasetçi istiyorum" dedi. İkilinin ortak görüşü, bu tür polemiklerin siyasetçiye de topluma da kazandırmadığı yönünde oldu.

Gökay Kalaycıoğlu, Hakan Solaker, Televizyon, Politika, Magazin, Gündem, Son Dakika

