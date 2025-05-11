Magazin Bahane masası sordu: Ünlü ailelerin çocukları neden gölgede kalıyor? - Son Dakika
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Magazin Bahane masası sordu: Ünlü ailelerin çocukları neden gölgede kalıyor?

Magazin Bahane masası sordu: Ünlü ailelerin çocukları neden gölgede kalıyor?

Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, ünlü isimlerin çocuklarının neden anne veya babalarının başarısına ulaşamadığını tartıştı. "Bir kraliçe, evladının tahtını neden kurmadı?" diyen Kalaycıoğlu, "Türkiye ikinci bir İbrahim Tatlıses'e hazır mı?" sorusunu da gündeme taşıdı.

11.05.2025 10:54
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Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında bu hafta "Her aileden bir ünlü mü çıkar?" sorusu masaya yatırıldı. Programın sunucuları Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, magazin dünyasının ikinci kuşak temsilcilerinin neden ana sahneye çıkmakta zorlandığını tartıştı.

"BİR KRALİÇE, EVLADININ TAHTINI NEDEN KURMADI?"

Gökay Kalaycıoğlu, Sezen Aksu üzerinden dikkat çekici bir tartışma başlattı: "Sezen Aksu isteseydi, evladının müziğe olan hevesini kat kat artırmaz mıydı?" diyen Kalaycıoğlu, ilk ünlü olan kişinin her zaman avantajlı olduğunu, ikinci kuşağın ise çoğu zaman iki adım geriden geldiğini söyledi. "Boynuz kulağı geçemiyor mu, yoksa geçmesine müsaade mi edilmiyor?" sorusuyla da dikkat çekti.

"BİR EVLADIN ÖNE GEÇMESİ NEDEN SORUN OLSUN?"

Hakan Solaker ise bu konuda özgürlükçü bir bakış açısıyla yaklaştı. "Şarkıcılık kötü bir şey mi? Bir evlat, annesinin önüne geçerse bu neden kötü olsun?" diyerek sanat dünyasında bireysel başarıların önünün açılması gerektiğini savundu. Solaker'e göre ikinci kuşak isimler daha cesur desteklerle var olabilir.

"TÜRKİYE YENİ BİR TATLİSES'E HAZIR MI?"

Programda İbrahim Tatlıses örneği de masaya yatırıldı. Solaker, "İbrahim Tatlıses'in bir veliahtı bulunamadığının farkında mısın?" diyerek Türk müziğinde efsane isimlerin boşluğunun hâlâ doldurulamadığını söyledi. Her yetenekli sanatçının sahneye çıkabilmesi için güçlü bir destek sistemi gerektiğini vurguladı.

Gökay Kalaycıoğlu, İbrahim Tatlıses, Hakan Solaker, Kültür Sanat, Türkiye, Kraliçe, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Magazin Bahane masası sordu: Ünlü ailelerin çocukları neden gölgede kalıyor? - Son Dakika

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