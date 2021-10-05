Üye Girişi
Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim - Son Dakika

Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim

05.10.2021 08:08
Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim, System.String[]

"Mantık insanı mısındır, yoksa duygularınla mı hareket edersin?

"Mantık insanı mısındır, yoksa duygularınla mı hareket edersin?" sorusuna oyuncu, "Duygularımla hareket ederim. Kalbimin değil de, mantığımın sesini dinlemek çok isterdim. Duygusal olmak bazen yoruyor" yanıtını verdi. Sıkı bir hayvansever olan Baysel, kırmızı çizgisinin hayvanlar olduğunu söyledi ve hayatta tahammül edemediği noktaları ise şöyle sıraladı: "Haksızlığa uğramaya tahammül edemiyorum. Bu konuda çok dobrayım."

<a class='keyword-sd' href='/cemre-baysel/' title='Cemre Baysel'>Cemre Baysel</a>: Duygularımla hareket ederim
Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı 07:46 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü 07:24 İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü WhatsApp'a ulaşamayanlar alternatiflere yöneldi! Aralarında yerli uygulamalar da var 00:34 WhatsApp'a ulaşamayanlar alternatiflere yöneldi! Aralarında yerli uygulamalar da var
Eşinin öldürülmesinden sonra kadına gelen aşk mektubunu Müge Anlı okudu! Duyanlar kulaklarına inanamadı 23:16 Eşinin öldürülmesinden sonra kadına gelen aşk mektubunu Müge Anlı okudu! Duyanlar kulaklarına inanamadı Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim 20:08 Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları 19:26 ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu

Son Dakika Haberleri
08:03 İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi
07:44 Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
07:24 İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü
07:10 Aleyna'nın sır ölümünde yeni gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş
07:10 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutmasını istedi
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı         
07:44
Facebook, WhatsApp ve Instagram'a saatlerce girilemedi İşte sorunun temel kaynağı Facebook, WhatsApp ve Instagram'a saatlerce girilemedi İşte sorunun temel kaynağı         
07:22
Facebook'a erişim sıkıntısı nedeniyle Zuckerberg'in serveti 7 milyar dolar düştü Facebook'a erişim sıkıntısı nedeniyle Zuckerberg'in serveti 7 milyar dolar düştü         
00:00
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi         
21:53
Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama         
19:51
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı         
19:25
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi         
16:02
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 08:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement