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Demet Şener'den Çağla Şıkel'in o sözlerine flaş yanıt - Son Dakika

Demet Şener'den Çağla Şıkel'in o sözlerine flaş yanıt

13.10.2021 01:22
Demet Şener'den Çağla Şıkel'in o sözlerine flaş yanıt

Demet Şener, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Şener, Çağla Şıkel'ın "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" açıklamasının hatırlatılması üzerine çarpıcı ifadeler kullandı. Şener'in (44) nasıl formda kaldığı da belli oldu. İşte detaylar...

44 yaşında olduğunu, yaşlanma korkusu yaşamadığını ve vücuduna iyi baktığını söyleyen Şener "Sporumu hiç aksatmıyorum. Aslında herkesin bildiği basit yöntem var, yaktığından daha azını yiyeceksin. Mevsiminde sebze ve meyve yemek, protein ağırlıklı beslenmek. Ben evde hep tencere yemeği yerim, yağlı ve anormal soslu şeyleri yemiyorum. Günde 1 saat spor yapıyorum. Boş yere olmuyor, emek veriyorum. Kereviz sapı, salatalık, taze zencefil ve liman bunları her gün tüketiyorum. Hiç yaşlanma korkum" dedi.

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR KADIN"

Ünlü model ayrıca Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" açıklamasının hatırlatılması üzerine Şener, "Çağla kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın onu anlatmak istemiş. Başka birşey dediğini zannetmiyorum. Aşk bu, kiminle olursa olsun aşkı yaşamak güzel. Bizler bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz. Tabii karşımızdaki insanın herhalde pusulasını araştırmıyoruz, onu demek istedi Çağla..." ifadelerini kullandı.

"AŞKI BULDUM"

Şener, yeni bir birlikteliğe yelken açtığı Tolga Arman'la ilgili soruya ise "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum, çok mutluyum" cevabını verdi.

Demet Şener'den Çağla Şıkel'in o sözlerine flaş yanıt
Demet Şener'den Çağla Şıkel'in o sözlerine flaş yanıt
Demet Şener'den Çağla Şıkel'in o sözlerine flaş yanıt

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Şener'den Çağla Şıkel'in o sözlerine flaş yanıt - Son Dakika Magazin


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