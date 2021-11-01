Doğuş: Yakında güzel şeyler olacak

Çocukları ile birlikte geldiği İstanbul
Akvaryuma vatoz balıkları, penguenleri ve amazon ormanlarını hayranlıkla izleyen aile keyifli dakikalar geçirdi. Akvaryumdaki tur sırasında muhabirler ile karşılaşan Doğuş, kısa bir şaşkınlık geçirdi. Muhabirlere poz verip ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen başarılı sanatçı, "Burada nasıl
buldunuz beni." diyerek gülümsedi. Muhabirlerin yeni proje varmı? Sorusu üzerine konuşan Doğuş "Evet arkadaşlar çok güzel şeyler yakında, biz çalışırken mutlu olduk. Eminim halkımız da sevecektir." dedi. Kısa süren sohbetin ardından Doğuş ve ailesi akvaryum turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.