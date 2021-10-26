Ebru Şahin ve Cedi Osman cephesinde bomba gelişme

Oyuncu Ebru Şahin, nişanlısı Cedi Osman'la evlilik kararı aldı. Çift, aileleri ve yakın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla dünya evine girecek.

'Destan' dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Ebru Şahin, evliler kervanına katılıyor. Güzel oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'la 1 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşımaya karar verdi.

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Çift, önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla evlenmeyi planlıyor.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Ebru Şahin'in'in bir dediğini iki etmeyen Cedi Osman, yeni yuvaları için kesenin ağzını açtı. Oyuncu, Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev alarak tadilata soktu.

EVİN DEKORASYONU EBRU'YA EMANET

3 katlı lüks villanın dekorasyonunu Ebru Şahin'in zevkine göre yeniden dizayn ettiren Osman, yaklaşık 350 bin lirayı gözden çıkardı. (Güneş)