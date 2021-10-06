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İhanet belgelendi! İşte o kareler... - Son Dakika

İhanet belgelendi! İşte o kareler...

06.10.2021 11:19
İhanet belgelendi! İşte o kareler..., System.String[]

Usta oyuncu Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddiası kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğramıştı. İhanetle sarsılan ve boşanmak için harekete geçen usta oyuncu Burak Sergen'den bir flaş hamle daha geldi

Koronaviruse yakalandıktan sonra uzun süre hastanede kalan ve ölümden dönen Burak Sergen, şimdi de ihanet haberiyle sarsıldı. Rol aldığı Sadakatsiz dizisine tedavi gördüğü hastaneden görüntülü aramayla katılan Burak Sergen, 24 Mayıs'ta taburcu olmuştu.

Sergen'in taburcu olduktan sonra yaptığı ilk iş, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la evlenmek oldu. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.

Ancak Burak Sergen evliliğinde sonuna kadar gidemediği gibi 4 ay gibi kısa süre sonrasında ihanetle sarsıldı. 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi.

İLİŞKİLERİ BELGELENDİ

İlk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan ve o dönem 15 milyon tazminat ödeyen Burak Sergen, Nihan Ünsal'la evliliğinde ise ihanet haberiyle sarsıldı. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun özel haberine göre, çıkan haberlerin ardından Nihan Ünsal ve Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Nihan ve Özer ikilisi, Florya'daki bir alışveriş merkezine el ele girdi. Çift ardından da gittikleri mekanda samimi şekilde görüntülendi.

BOŞANMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bu haberin ortaya çıkması ve ilişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen boşanmak için hemen harekete geçti. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği bilgisine ulaştı.

İhanet belgelendi! İşte o kareler...

Burak Sergen, Kanal D, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İhanet belgelendi! İşte o kareler... - Son Dakika Magazin


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