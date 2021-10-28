Kırmızı Oda dizisinde büyük sürpriz! Ünlü şarkıcı ve oyuncu konuk oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başak Soysal ile Ali Balcı'nın yönettiği dizinin yeni ünlü konuk oyuncusu Emre Altuğ oldu."Güldür Güldür Show'dan ayrılan Altuğ son olarak Exxen'de yayınlanan "Sihirli Annem" dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrol oynamıştı. Altuğ, dizide Ayça Bingöl'ün hayat verdiği Derya'nın partneri olarak seyirci karşısına geçecek. Emre Altuğ oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarına da devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Altuğ, Kırmızı Oda için setteki çalışmalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Altuğ, "Yeni bir set, sürpriz" diyerek çektiği öz çekimi paylaştı.