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Modern çağın tesettür giyimine yön veren sırlar - Son Dakika

Modern çağın tesettür giyimine yön veren sırlar

05.10.2021 12:56
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İnfluencer ve aynı zamanda bir iş kadını olan Betül Miralay, modern çağın tesettür giyimine yön veren ipuçlarının sırrını verdi.

İnfluencer ve aynı zamanda bir iş kadını olan Betül Miralay, modern çağın tesettür giyimine yön veren ipuçlarının sırrını verdi.

Tesettür giyiminin çok fazla ön plana çıktığı günümüz çağında moda ile yakından ilgilenen tesettürlü kadınların sayısı oldukça fazlalaştı. Günümüzde popüler olan influencerlığı artık bir meslek olarak adlandırılırken tesettürlü influencerlar moda dünyasında kendini belli ediyor ve modaya yön vererek tesettürlü kadınlara giyim konusunda ön ayak oluyor. İnfluencer ve aynı zamanda bir iş kadını olan Betül Miralay, modern çağın tesettür giyimine yön veren ipuçlarını sırrını verdi. Giyimlerine ayrı bir özen gösteren ve modayı yakından takip eden tesettürlü kadınlar, öncelikli olarak içerisinde rahat edebilecekleri kıyafetleri tercih ettiklerini kaydeden Miray, kadınların bir kıyafetin rahat olduğu kadar şık olmasına da dikkat ettiğini belirtti. Miralay, "Tesettür modası için günümüzde çok fazla seçenek bulunuyor ve üreticiler, tesettür modasına yön verirken kadınların istekleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Her kadının modayı takip ederken, aynı zamanda modaya kendi üzerlerinde yön verdiklerini görebiliyoruz. Modern çağda tesettür giyimde öne çıkan parçaların uzun tunikler, kap ve feraceler, elbiseler, trençkotlar, sweatshirtler, bol paça pantolonlar, mom jeanlar, özellikle modern minimal çizgilerin tesettür tunikler üzerine çok yakışıyor. Oversize kesim kıyafetlerin de tesettür modasında çok fazla kullanıldığını ve beğenirken, uzun ömürlü olacak. Örneğin öğrencilerin çok fazla tercih ettiği rahat ve spor tesettür sweatshirtlerin mom jeanlerle kombinlenmesini öneriyorum. Tuniklerle yapılan kombinlerin hem şık hem de spor olabildiğini, tuniklerde dik çizgilerden çok, yatay çizgilerin kullanılması gerek. Şık mekanlarda tercih edilen tesettür giysilerinde, parlak ve ağır kumaşlar kullanıldığı kadar, sadeliği seven kadınlar için, parıltısız, tek renk, zarif giysiler üretilmesinin de modaya yön verip, her kesime hitap etmek açısından önemli. Son zamanlarda alt üst takımların da tesettür modası içerisinde çok fazla yer alıyor, takımların pantolon ve etekli takımlar olarak ayrıldı, rahatlığına düşkün kadınlar için eşofman takımlarının üretildi ve sevildi. İnsanların, kişilerin giyindiği kıyafetlere göre hakkında fikir yürütür, aynı zamanda kişiler belli duyguları hissetmek için belli kıyafetlere yönelir. Herkesin kendisini tanımlamak isteyeceği parçaların aynı olamayacak, birinin giyince içerisinde kendisini iyi hissettiği bir giysiyi başka birinin giydiğinde iyi hissetmemesi ve tercih etmemesinin gayet doğal. Kadınların aynada kendilerini nasıl görmek istedikleri önemli ve gardıropları kendinize yakışan ve sevdikleriniz parçalar ile doldurun. Herkesin olmazsa olmaz parçalarını, sen kendi doğrularına göre belirle. Mesela her dolabın olmazsa olmazı siyah bir elbise iken, senin tamamlayıcı parçan beyaz bir elbise olabilir. Başkalarının kalıplarını boş ver. Sen kendini nasıl beğeniyorsan, karşındakine de kıyafetlerin o hissi veriyor olabilir" dedi. - DİYARBAKIR

Modern çağın tesettür giyimine yön veren sırlar

Tesettür, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Modern çağın tesettür giyimine yön veren sırlar - Son Dakika Magazin


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