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Ne yapacağını şaşırdı! Sosyal medyadan öyle teklifler alıyor ki... - Son Dakika

Ne yapacağını şaşırdı! Sosyal medyadan öyle teklifler alıyor ki...

02.11.2021 11:27
Ne yapacağını şaşırdı! Sosyal medyadan öyle teklifler alıyor ki...

Son olarak Baht Oyunu adlı dizide rol alan İdris Nebi Taşkan, Nişantaşı'ndaki bir kafede objektiflere yansıdı. Taşkan, "Sosyal medyadan çok fazla arkadaşlık teklifleri geliyor" diyerek dert yandı. Ünlü oyuncu, Baht Oyunu'nun final yapması hakkında da konuştu

Dizinin sona ermesiyle kendisini spora verdiğini ve özellikle boks çalışmaya başladığını söyleyen genç oyuncu "Oldukça fazla dram yaptım. Komedi projelerinde de yer aldım, fakat benim gönlüm aksiyonda. Sette hoplamak, zıplamak aksiyon işinde yer almak beni çok mutlu eder" dedi.

"BİZİM MESLEĞİMİZİN CİLVESİ"

Taşkan, dizinin final bölümüyle ekrana veda etmesini ise "Maalesef bizim mesleğin cilvesi, dün işimiz vardı bugün yok. Böyle şeyler oluyor. Ekip şahaneydi, inanılmaz bir aile ortamı kurmuştuk, gerek ekip gerek oyuncular iç içeydik. İlk defa romantik komedide rol almıştım, Üzüldük tabii" diye yorumladı.

"ROL AYRIMI YAPMIYORUM

Bir projeye başlarken başrol ya da yan rol ayrımı yapmadığını da ifade eden İdris Nebi Taşkan "Ben ilk işime başrolle başladım, sonra karakter oyunculuğu yaptım. Başrol veya diğer rolleri ayrıştırmıyorum, bir karakteri sevdiysem, o projede yer almak istiyorsam, o karakteri canlandırıyorum, rolün büyüğü küçüğü olmaz" dedi.

"YILDIZLARLA TANIŞMAK İSTİYORUM"

Sosyal medyadan çok fazla arkadaşlık teklifleri aldığını söyleyen oyuncu, konu hakkındaki soru üzerine kendisinin de dünyaca ünlü oyunculara hayranlık beslediğini belirtip şöyle konuştu: "Bizim mesleğimizin parçası illa insanlar ulaşmak tanışmak istiyorlar.

Benim de çok dünyaca ünlü merak ettiğim, tanışmak istediğim insanlar var. Aksiyonu çok sevdiğim için Keanu Reeves ve Denzel Washington hayranıyım onlarla tanışmak isterim. Hayatta herkesin hayranlık duyduğu insanlar vardır ben de öyleyim."

Ne yapacağını şaşırdı! Sosyal medyadan öyle teklifler alıyor ki...
Ne yapacağını şaşırdı! Sosyal medyadan öyle teklifler alıyor ki...
Ne yapacağını şaşırdı! Sosyal medyadan öyle teklifler alıyor ki...
Ne yapacağını şaşırdı! Sosyal medyadan öyle teklifler alıyor ki...

İdris Nebi Taşkan, Boks, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ne yapacağını şaşırdı! Sosyal medyadan öyle teklifler alıyor ki... - Son Dakika Magazin


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