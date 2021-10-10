Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla yurt dışında çıktı. Çift, havalimanında çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Atagül, "Sürprizli" diye yazdı. Dubai'ye gittiği iddia edilen çiftten Atagül, yatakta çektirdiği pozları da yayınladı.

Beyaz tişörtü ve minisiyle eşine poz veren Atagül, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Atagül'ün tişörtünün üzerinde, "Filinta gibiyim" yazısı dikkat çekti.

Şu an hiçbir projede yer almaya ikili, tatilde kendilerine gelen senaryoları da okuyacağı öğrenildi. İkilinin, önümüzdeki günlerde izleyici karşısına çıkabileceği konuşuluyor.