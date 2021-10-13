Fit ve seksi görüntüsü ile dikkat çeken Demet Özdemir'in yüz yogasına başladığı öğrenildi. Sporun yanı sıra yüz yogasının da çok faydalı olduğunu söyleyen Demet Özdemir, bu yıl meme kanserine dikkat çekerek "pembe top" atışı yapacak.

Konu ile ilgili olarak "Ben eskiden o salonlarda dans ediyordum şimdi hayırlı bir iş için bulunacağım. Kendimle gurur duyacağım bir gün olacak. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama bu sayede çok şey öğrendim.

"ERKEN TANI ÖNEMLİ"

Kanser korkutucu geliyor ama erken tanı çok önemli. Onun için herkesin kontrol yaptırması gerekiyor. Yoğunluktan dolayı bazen unuttuğum oluyor ama bende elimden geldiğince kontrollerimi yaptırıyorum" dedi.