Üye Girişi
Rimena Giyim çevre ve hayvan dostu koleksiyonu oluşturdu - Son Dakika

Rimena Giyim çevre ve hayvan dostu koleksiyonu oluşturdu

24.10.2021 10:28
Rimena Giyim çevre ve hayvan dostu koleksiyonu oluşturdu

Rimena Giyimin, tasarımcısı Abdulselam Dalmış yeni sezon için oluşturduğu koleksiyonunda sürdürebilir malzemeler ile çevre ve hayvan dostluğuna çalıştı.

Rimena Giyimin, tasarımcısı Abdulselam Dalmış yeni sezon için oluşturduğu koleksiyonunda sürdürebilir malzemeler ile çevre ve hayvan dostluğuna çalıştı.

Tekstil sektöründe adını sıkça duyuran Rimena Giyim yeni sezon ürünlerinde doğal ve çevre dostu kumaşlara oluşturduğu koleksiyonunda sürdürebilir malzemeler ile çalıştı. Yeni çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış, sürdürülebilir ürünler artık çağın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirtti. Dalmış, "Bundan dolayı moda dünyasında da bunun için birçok çalışma yürütülüyor. Bizde sektörde ki yerimize güvenerek diğer alanlara öncülük yaptığımız gibi sürdürebilirlik konusunda da ön sıralarda yerimizi almayı hedefliyoruz. Tasarımlarımızı gerçekleştirirken sadece modanın renk ya da tarz seçimini benimsemiyor sürdürebilirlik ilkesini de göz önünde bulunduruyoruz. Bunun için çevre dostu olan pamuktan kumaşları seçip bizi tercih eden alıcılarımızla buluşturuyoruz. 'Sürdürülebilir moda' ya da 'eko moda' artık moda dünyasının temellerini oluşturuyor. Bundan dolayı tekstil sektörünün önde gelen ismi olarak Rimena Giyim, bu modaya uyum sağlamak için geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmaktan hiç çekinmiyor. Rimena Giyim ailesi, cilde zarar vermeyen ve doğayla uyumlu kumaşların yıl boyunca giyenlerin en iyi dostu, şıklığı doğallıktan ödün vermeyerek sunduk" dedi.

Rimena Giyim tarafından yapılan çevre dostu hareketler kumaşlarla sınırlı kalmadı, insanlara, yola çıktıkları sürdürebilirlik fikrini daha iyi yansıtabilmek adına, poşet, etiket, kart gibi çok miktarda kullanılan çeşitli ürünlerde doğal ve geri dönüşümü yapılabilen materyallere yer verildi. Bununla beraber hayvanları korumak ve onların adına konuşabilmek için ürünlerde sadece suni deri ve suni kürkler kullanıldığı açıklandı. Kumaş ve yan ürün seçiminde bütün bunların göz önünde tutularak hareket edildiği ve büyük bir özen ile seçildiklerini kaydeden moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış yaptıkları çalışmalar sonucunda tekstil dünyasının gerçekten sürdürülebilir ürünlere ihtiyacı olduklarını aktardı. Dalmış, "Bundan dolayı bu alandaki bütün işletmeler olarak doğanın sesine kulak vermeli ve ekosistemimizle bire bir uyumlu materyalleri tercih etmeliyiz. Çevreci modaya göre hareket etmek bizler ve gelecek nesiller için çok önemli. Eğer bu konuda ortak bir paydada buluşarak çalışmalarımızı arttırırsak doğayı korumak için büyük bir adım atacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Rimena Giyim çevre ve hayvan dostu koleksiyonu oluşturdu

Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Rimena Giyim çevre ve hayvan dostu koleksiyonu oluşturdu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay'dan özel sektör çalışanlarını ilgilendiren örnek karar: Vasıflı işçi, asgari ücretle çalıştırılamaz 11:30 Yargıtay'dan özel sektör çalışanlarını ilgilendiren örnek karar: Vasıflı işçi, asgari ücretle çalıştırılamaz Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti 11:23 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler 11:10 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 10:55 Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu 10:40 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı

Son Dakika Haberleri
11:30 Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor
11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
11:22 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu
11:09 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
11:06 Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor         
11:31
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek         
10:46
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
10:39
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada         
10:12
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 11:39:22. #1.12#
SON DAKİKA: Rimena Giyim çevre ve hayvan dostu koleksiyonu oluşturdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement