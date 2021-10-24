Rimena Giyim çevre ve hayvan dostu koleksiyonu oluşturdu

Rimena Giyimin, tasarımcısı Abdulselam Dalmış yeni sezon için oluşturduğu koleksiyonunda sürdürebilir malzemeler ile çevre ve hayvan dostluğuna çalıştı.

Tekstil sektöründe adını sıkça duyuran Rimena Giyim yeni sezon ürünlerinde doğal ve çevre dostu kumaşlara oluşturduğu koleksiyonunda sürdürebilir malzemeler ile çalıştı. Yeni çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış, sürdürülebilir ürünler artık çağın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirtti. Dalmış, "Bundan dolayı moda dünyasında da bunun için birçok çalışma yürütülüyor. Bizde sektörde ki yerimize güvenerek diğer alanlara öncülük yaptığımız gibi sürdürebilirlik konusunda da ön sıralarda yerimizi almayı hedefliyoruz. Tasarımlarımızı gerçekleştirirken sadece modanın renk ya da tarz seçimini benimsemiyor sürdürebilirlik ilkesini de göz önünde bulunduruyoruz. Bunun için çevre dostu olan pamuktan kumaşları seçip bizi tercih eden alıcılarımızla buluşturuyoruz. 'Sürdürülebilir moda' ya da 'eko moda' artık moda dünyasının temellerini oluşturuyor. Bundan dolayı tekstil sektörünün önde gelen ismi olarak Rimena Giyim, bu modaya uyum sağlamak için geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmaktan hiç çekinmiyor. Rimena Giyim ailesi, cilde zarar vermeyen ve doğayla uyumlu kumaşların yıl boyunca giyenlerin en iyi dostu, şıklığı doğallıktan ödün vermeyerek sunduk" dedi.

Rimena Giyim tarafından yapılan çevre dostu hareketler kumaşlarla sınırlı kalmadı, insanlara, yola çıktıkları sürdürebilirlik fikrini daha iyi yansıtabilmek adına, poşet, etiket, kart gibi çok miktarda kullanılan çeşitli ürünlerde doğal ve geri dönüşümü yapılabilen materyallere yer verildi. Bununla beraber hayvanları korumak ve onların adına konuşabilmek için ürünlerde sadece suni deri ve suni kürkler kullanıldığı açıklandı. Kumaş ve yan ürün seçiminde bütün bunların göz önünde tutularak hareket edildiği ve büyük bir özen ile seçildiklerini kaydeden moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış yaptıkları çalışmalar sonucunda tekstil dünyasının gerçekten sürdürülebilir ürünlere ihtiyacı olduklarını aktardı. Dalmış, "Bundan dolayı bu alandaki bütün işletmeler olarak doğanın sesine kulak vermeli ve ekosistemimizle bire bir uyumlu materyalleri tercih etmeliyiz. Çevreci modaya göre hareket etmek bizler ve gelecek nesiller için çok önemli. Eğer bu konuda ortak bir paydada buluşarak çalışmalarımızı arttırırsak doğayı korumak için büyük bir adım atacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR