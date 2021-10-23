Sessiz sedasız evlendi! O detay dikkat çekti

22 yaşındaki Meadow Walker, mutlu gününde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

VEFALI DOST

Babası Tom Walker'ı çok genç yaşta kaybeden Meadow Walker, Louis Thornton Allan ile nişanlandığını üç ay önce yine sosyal medya hesabından duyurmuştu. Genç kızı hayatının bu en mutlu gününde Hızlı ve Öfkeli filminin bir başka yıldızı Jordana Brewster da yalnız bırakmadı.

Meadow Walker, babasını kaybettiğinde henüz 15 yaşındaydı. Daha sonra babasının adını yaşatmak için deniz bilimlerine hizmeti amaçlayan bir vakıf kurdu. 40 yaşında hayata veda eden Paul Walker'ın Rebecca Soteros ile birlikteliğinden dünyaya gelen Meadow bir süredir model olarak kariyer yapıyor.

"ONU KIZIM GİBİ GÖRÜYORUM"

Çiçeği burnunda evli olan Meadow Walker'ın vaftiz babası Vin Diesel ile de çok samimi bir ilişkisi var. Babasının ölümü sonrasında en çok destek gördüğü kişilerden biri olan Diesel de bu konuda eski röportajlarında açıklamalar yapmıştı.

Extra'ya konuşan Vin Diesel, Meadow'a karşı "korumacı" bir yaklaşım izlediğini anlatmıştı. Vin Diesel, vaftiz kızı Meadow'a dair, "Onu çocuklarımdan biri olarak görmek dünyadaki en güzel şeylerden biri" demişti.

Meadow Walker ve Louis Thornton Allan'ın nikah fotoğrafları kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.

PAUL WALKER NEDEN ÖLDÜ?

Hızlı ve Öfkeli film serisi ile gönüllerde taht kuran dünyaca ünlü yıldız Paul Walker, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetmiştir.