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Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı - Son Dakika

Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı

08.10.2021 21:21
Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı

Beren Saat'le oynadığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle adını duyuran oyuncu Bülent Seyran, önceki gün sevgilisi İpek Banu ile birlikte ilk kez City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Seyran, sevgilisinin elini tutmak istemedi. İşte dikkat çeken o kareler...

Önce AVM'nin mahalle katında kahvaltı yapan sevgililer, daha sonra alışveriş yaptılar. Seyran ile Banu çifti arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Yürüyen merdivenlerde İpek Banu, Bülent Seyran'ın elini tutmak istedi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin elini tutmasını istemedi. Şaşkınlık yaratan bu an objektiflerden kaçmadı.

AVM'den ayrılan sevgililerin alışverişleri Nişantan'ın lüks mağazalarında devam etti. Ancak İpek Banu, bir kez daha sevgilisi Bülent Seyran'ın elini tutmak istedi ve yine aynı tepkiyle karşılaştı.

Sevgililer, el ele tutuşmak yerine yan yana yürüyerek alışverişlerini tamamladılar.

Bülent Seyran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisine verdiği tepki şaşırttı - Son Dakika Magazin


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