Mahkum'da bu akşam neler yaşanacak? Fırat, Bige'yi tutuklayacak mı? - Son Dakika
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Mahkum'da bu akşam neler yaşanacak? Fırat, Bige'yi tutuklayacak mı?

12.05.2022 14:49

Bu akşam 21. bölümle izleyici karşısına çıkacak Mahkum dizisinde Barış ve Bige'yi ve oğlunu alıp kaçma planları yaparken, Fırat Barış'ın kaçmaması için son bir hamle yapacaktır.

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Onur Tuna'nı yer aldığı Mahkum dizisinde Barış için Fırat'ın dönüşünden daha büyük bir şok gözlerinin önündeki Savaş'tır. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönmüştür.

MAHKUM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Savcılık makamına döner dönmez ilk iş Barış'ın peşine düşen Fırat, onu köşeye sıkıştıracak büyük hamleler peşindedir. Zahit'ten aldığı bilgi sayesinde, söz verdiği gibi yeniden adliyeye sanık olarak kendi elleriyle götürür. Av avcı hikayesinde roller değişmişken Barış tarafından hiç tahmin etmediği bir hamle ile karşılaşır.

Barış için Fırat'ın dönüşünden daha büyük bir şok gözlerinin önündeki Savaş'tır. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönmüştür. Peki Savaş gerçek midir? Yoksa zihninde yarattığı bir düşman mı? Barış bu korkunç sorunun peşinden giderken Fırat'tan son bir hamle gelir. Onu en zayıf yerinden vuracaktır.

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İsmail Hacıoğlu, Mahkum, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum'da bu akşam neler yaşanacak? Fırat, Bige'yi tutuklayacak mı? - Son Dakika


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