Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu? - Son Dakika
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Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu?

25.02.2022 09:20
Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu?

FOX TV'nin sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Mahkum'da dün heyecanlı sahneler yaşandı. Mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat'ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir?

MAHKUM'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Savaş'ın karanlık geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşan Barış, Büge'yi kurban etmeye hazırlandığını öğrenir. Rafi'den gelen telefona cevap vermesiyle birlikte artık iş yapmaya hazırdır. Ancak Rafi'nin son ve büyük bir isteği olacaktır.

Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu?

İçlerinde ticari geçmişlerini emniyete sızdıran bir köstebek vardır. Barış'ın bunu bulup, teslim etmesini ister. Köstebeği arayışa giren Barış, hiç beklemediği bir isimle karşı karşıya kalır.

Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu?

Yaptığı hesaplamalarla firar planının son aşamasına gelen Fırat, eylem için müfettişlerin geldiği sinema gecesini seçer. Her şey yolunda giderken yan koğuşlardan kulaklarına gelen isyan hazırlığı, tüm planlarını alt üst etmek üzeredir.

Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu?

Bir yandan diğer mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat'ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir?

YORUMLAR
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İsmail Hacıoğlu, Mahkum, Fox, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu? - Son Dakika


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