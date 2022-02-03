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Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi? - Son Dakika

Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi?

03.02.2022 14:18

Bugün FOX ekranlarında 8. bölümüyle yer alacak Mahkum dizisinde kaybolan Nazlı'nın peşine hem Barış hem de Fırat düşecektir. Bu mücadele de kazanan kim olacak?

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisi bu akşam FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

MAHKUM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.

Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?

Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?

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Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Mahkum, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi? - Son Dakika
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