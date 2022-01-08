Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Demet Akalın'ın paylaştığı videoya yorum yaparak sanat camiasına sitem etti. İşte detaylar...
Uzun bir aradan sonra yeni albümünü sevenleriyle buluşturan Mahsun Kırmızıgül, beklediği desteği çevresindeki meslektaşlarından göremeyince sitem etti.
DİĞER MESLEKTAŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Demet Akalın, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla Mahsun Kırmızıgül'ü desteklediğini gösterdi. Mahsun paylaşımın altına yaptığı yorumla kendisini destekleyen Demet Akalın'a teşekkür ederken, diğer meslektaşlarına da tepkisini dile getirdi.
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8.01.2022 17:18:25. #1.13#
SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül'ün sitemi! Böyle bombaladı - Son Dakika