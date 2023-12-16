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maNga, yeni albümünü konserle kutladı - Son Dakika
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maNga, yeni albümünü konserle kutladı

maNga, 20 yıllık kariyerlerinde hit olan şarkılarını da seslendirdiği 'Antroposen 002' albümünün ilk konserini verdi ve yeni albümlerini hayranlarıyla pasta keserek kutladı.

maNga, yeni albümünü konserle kutladı
16.12.2023 - 21:14,
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Türk alternatif rock müziğinin MTV ödüllü, Eurovision ikincisi grubu maNga 20 yıldır bu tarzın öncülüğünü yapmaya devam ediyor.

Bugüne dek 6 albüm ve 8 single'a imza atan grup yeni albümleri 'Antroposen 002'nin ilk konserini dün akşam Atlantis Yapım organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi.

Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney'den oluşan maNga konserde 'Antroposen 002' albümünde yer alan şarkılar dışında 20 yıllık kariyerlerinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarını da söyledi.

Manga konser öncesi yeni albümlerini hayranlarıyla pasta keserek kutladı.

Kaynak: Magazinkolik
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Bostancı Gösteri Merkezi, Son Dakika

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