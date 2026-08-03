Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Manifest, Türkiye\'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, global kariyer hedefleri doğrultusunda rotasını İngiltere'ye çevirdi. Grubun kurucusu Tolga Akış, üyelerin bir arada yaşadığı Türkiye'deki ortak evin eylül ayında kapatılacağını ve Londra'da yeni bir ev açılacağını duyurdu.

Manifest grubundan hayranlarını şaşırtan bir karar geldi. Grubun üyelerinin bir arada yaşadığı ve ilk yıl için planlanan Türkiye'deki ortak ev projesi eylül ayı itibarıyla sona eriyor.

Grubun kurucusu Tolga Akış, global çalışmaların artık yurt dışından yürütüleceğini belirterek taşınma kararına ilişkin  "Eylül ayında kızların ortak evini kapatıyoruz. Zaten plan ilk yıl ortak bir alan yaratmaktı. Ama eylülde farklı bir yerde ortak bir evimiz açılıyor: Londra." açıklamasını yaptı.

KÜRESEL YAPIM ŞİRKETİ İLE MASAYA OTURACAKLAR

Grubun sadece adres değişikliği yapmadığını, aynı zamanda kariyerleri için dev bir adım attığını vurgulayan Akış, Manifest'in küresel bir yapım şirketiyle masaya oturacağını müjdeledi.

Londra'da açılacak yeni ortak ev ve yapılacak global yapım şirketi anlaşması, grubun en büyük ideallerinden biri olan dünyaca ünlü Wembley Stadyumu'nda sahne alma hedefi yolunda atılan ilk büyük adım olarak değerlendiriliyor.

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Tolga Akış, İngiltere, Manifest, Magazin, Türkiye, Londra, Eylül, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa dogramaci mustafa dogramaci:
    Umarım birdaha gelmezler... 0 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    HAAAASSSSSSSSSS..... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:13:27. #7.13#
SON DAKİKA: Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.