Manisa\'da horon ve türkülerle Karadeniz fırtınası

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Türküler ile Anadolu" konser serisi, bu kez Karadeniz ezgileriyle Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı Niyazi Koyuncu'nun sahne aldığı konserde salonu dolduran vatandaşlar, hem duygusal türkülere eşlik etti hem de hareketli ezgilerle horon oynadı.

Daha önce Doğu Anadolu ve İç Anadolu temalarıyla gerçekleştirilen "Türküler ile Anadolu" konserlerinin Karadeniz gecesinde, bölgenin kültürel dokusu müzikle sahneye taşındı. Tulum eşliğinde seslendirilen eserler izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, hareketli parçalarla salonda büyük coşku oluştu.

Konsere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Ulaş Aydın'ın yanı sıra Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturhan, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Ziya Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sahne performansıyla büyük alkış alan sanatçı Niyazi Koyuncu, Manisa'da ilk kez konser verdiğini belirterek, "Bizleri sizlerle buluşturan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir akşamdı. Manisa'ya ilk gelişimdi, umarım son olmaz. Çok keyifli bir gece yaşadık" dedi.

Konser sonunda sanatçıya çiçek ve hediye takdim eden Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz ise, "Müthiş bir geceydi, hayranlık uyandıran bir performansı hep birlikte izledik. Besim Başkanımız ve şahsım adına sanatçımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA