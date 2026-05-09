Manisa'da horon ve türkülerle Karadeniz fırtınası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da horon ve türkülerle Karadeniz fırtınası

Manisa\'da horon ve türkülerle Karadeniz fırtınası
09.05.2026 23:41  Güncelleme: 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Türküler ile Anadolu' konser serisi, bu sefer Karadeniz temasıyla gerçekleştirildi. Niyazi Koyuncu'nun sahne aldığı konserde, katılımcılar hem duygusal türkülere eşlik etti hem de horon oynayarak coşkuyla vakit geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Türküler ile Anadolu" konser serisi, bu kez Karadeniz ezgileriyle Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı Niyazi Koyuncu'nun sahne aldığı konserde salonu dolduran vatandaşlar, hem duygusal türkülere eşlik etti hem de hareketli ezgilerle horon oynadı.

Daha önce Doğu Anadolu ve İç Anadolu temalarıyla gerçekleştirilen "Türküler ile Anadolu" konserlerinin Karadeniz gecesinde, bölgenin kültürel dokusu müzikle sahneye taşındı. Tulum eşliğinde seslendirilen eserler izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, hareketli parçalarla salonda büyük coşku oluştu.

Konsere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Ulaş Aydın'ın yanı sıra Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturhan, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Ziya Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sahne performansıyla büyük alkış alan sanatçı Niyazi Koyuncu, Manisa'da ilk kez konser verdiğini belirterek, "Bizleri sizlerle buluşturan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir akşamdı. Manisa'ya ilk gelişimdi, umarım son olmaz. Çok keyifli bir gece yaşadık" dedi.

Konser sonunda sanatçıya çiçek ve hediye takdim eden Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz ise, "Müthiş bir geceydi, hayranlık uyandıran bir performansı hep birlikte izledik. Besim Başkanımız ve şahsım adına sanatçımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Manisa'da horon ve türkülerle Karadeniz fırtınası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:01:30. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da horon ve türkülerle Karadeniz fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.