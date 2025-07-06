Manuş Baba Denizli\'de Sahne Aldı

Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarının 4. gününde sahne alan Manuş Baba sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Bizim Fuarcılık tarafından düzenlenen Denizli Motorlu Taşıtlar (DEMOT) Fuarında hayranları ile buluşan Manuş Baba, unutulmaz bir gece yaşattı. EGS Park Fuar alanında düzenlenen konserde sahne alan Manuş Baba, yaklaşık onlarca Denizlilinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte beğeniyle dinlenen eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, "Bu Havada Gidilmez", "Eteği Belinde", "Haberin Var Mı?" ve "Dönersen Islık Çal" gibi geniş kitlelerce bilinen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Konser boyunca cep telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik eden izleyiciler, renkli görüntüler oluşturdu. Sanatçının performansı izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Konserlerin iptal edildiği provokasyonuna değinen Bizim Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Birol Karataş, "çok büyük emekler verdik. Gelenler oldu, gelemeyenler oldu. Biz bir bilgi kirliliği yaşadık. Sizlere de geldi mi bilmiyorum ama bununla uğraştık. Yarında etkinliklerimiz burada devam ediyor. Bu yanlış bilgileri yayanları kınıyoruz" dedi. - DENİZLİ