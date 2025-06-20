MasterChef\'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

MasterChef Türkiye'nin 2025-2026 sezonundaki son bölümünde jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya arasında beklenmedik bir fikir ayrılığı yaşandı. Yarışmacılardan Bilal'in, meslekteki beşinci yılında "mutfak şefi" olarak görev yaptığını söylemesi, tartışmanın fitilini ateşledi.

"DÖRT YILDA ŞEF OLUNMAZ"

Açıklamayı yetersiz bulan Mehmet Yalçınkaya, bu unvanın tecrübeyle kazanılması gerektiğini vurgulayarak, "İyi yemek yapmak başka, iyi şef olmak başka. Dört yılda şef olunmaz, olunuyorsa bizim unvanımız ne?" dedi. "Mutfak Şefi" ifadesine mesafeli duran Yalçınkaya, "Mutfak Sorumlusu" tanımının daha doğru olduğunu savundu. Bunun üzerine söze giren Somer Sivrioğlu ise, "Bütün dünyada buna şef denir" diyerek karşı çıktı. "30 yıldır şef olup da mutfağımı emanet edemeyeceğim insanlar var, ama dört-beş yılda şeflik yapabilecek kapasitede olanlar da gördüm" sözleriyle Bilal'in ifadesini savundu.

"HEP SEN DOĞRUSUN"

Somer Sivrioğlu, tartışmanın büyümemesi adına Mehmet Şef'e esprili bir dille yanıt vererek, "Doğrusun Mehmedim, hep sen doğrusun" ifadeleriyle durumu yatıştırmaya çalıştı fakat ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, "Hayır doğru değilim ya tartışıyoruz bunda kötü bir şey yok" yanıtını verdi. Şefler arasında geçen bu diyalog sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı.