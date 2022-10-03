Masterchef Türkiye 2022... GERÇEK ELEME BAŞLADI! - Son Dakika
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Masterchef Türkiye 2022... GERÇEK ELEME BAŞLADI!

03.10.2022 16:37
Masterchef Türkiye 2022... GERÇEK ELEME BAŞLADI!

Masterchef Türkiye 2022'de yedeklerden de 5 kişi alınarak tamamlanan 18 kişilik ana kadroda ilk eleme gerçekleşti. Bu hafta 3-0 skorla kaybeden mavi takımdan Tayfun, Görkem, Fatma Nur, Şule, Kaan ve Çağatay potada hünerlerini sergiledi.

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef, tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının elendiği Masterchef 2022'nin dün akşam yayınlanan 89'uncu bölümünde; bir kişinin hayalleri sona erdi.

Bu hafta 3-0 skorla kaybeden mavi takımdan Tayfun, Görkem, Fatma Nur, Şule, Kaan ve Çağatay potada hünerlerini sergiledi.

ÇAĞATAY'DAN BÜYÜK HATA

Yarışmacılar ilk olarak verilen bal kabağı ürününden yaratıcı tabak çıkarmaya çalıştılar.

Çağatay ise yaptığı hata sonrası büyük bir şok yaşadı. Yemeğini ocakta bırakan Çağatay'ın tabağı değerlendirmeye alınmadı.

Çağatay'ı arkadaşları teselli etti.

İLK TURDA YUKARI ÇIKAN YARIŞMACILAR

Gecenin en iyi tabağı oy çokluğuyla Görkem oldu. Görkem, Somer Şef'ten büyük övgü aldı.

Masterchef'te elenmekten kurtulan diğer isimler Şule ve Tayfun oldu.

DANİLO ŞEF'İN TABAĞINDA YARIŞTILAR

Böylelikle Kaan, Fatma Nur ve Çağatay son üçe kaldı. Yarışmacıların kaderini belirleyecek tabağı Danilo Şef yaptı.

Yarışmacılar daha sonra tabaklarını şeflere sundu. Çağatay'ın bu kez limonu unutması dikkatlerden kaçmadı.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Masterchef'te son 3'e kalan Fatma Nur en iyi tabağı yaptı ve elenmekten kurtuldu. Masterchef'e veda eden yarışmacı ise Kaan oldu.

Çağatay gözyaşlarını tutamayarak; "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum.

Sağ olun yorumlarınız için. En yakın arkadaşım gitti. Ben göndermiş oldum.

Rakip gördüğüm kim varsa potaya göndereceğim" dedi.

Elendikten sonra açıklama yapan Kaan, "Öncelikle yemeğinizi yapamadığım için üzgünüm.

Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Burası bitti ama güzel insanlar tanıdım.

Üzüldüm evet içim ağlıyor aslında bakarsanız ama buna rağmen mutlu olmayı bilmek gerek.

Pozitif olmaya devam, önlüğü giymek istiyordum." ifadelerini kullandı.

Şef Mehmet Yalçınkaya ise "Ben senden pozitiflik öğrendim" diyerek Kaan'ı tebrik etti.

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Kaynak: Magazinkolik

Mehmet Yalçınkaya, Masterchef 2022, Danilo Zanna, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masterchef Türkiye 2022... GERÇEK ELEME BAŞLADI! - Son Dakika

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