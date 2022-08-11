MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı

Annesi "Kızım kaçırıldı' diye paylaşım yaptı, gerçek çok başka çıktı

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye, ana kadro seçimlerinin yapıldığı yeni bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Kaan'ın yarışma öncesi meditasyon yaptığını öğrenen Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan ilginç bir teklif geldi. İki şef, Kaan'dan Mehmet Yalçınkaya ile meditasyon yapmasını istedi. Şef arkadaşlarını kırmayan Yalçınkaya ise bağdaş kurarak meditasyon yapmaya başladı.

"BANA BÖYLE ŞEYLER YAPTIRMAYIN"

Kaan, Mehmet Şefi yere oturtarak gözlerini kapattırdı ve derin nefes almasını istedi. Verdiği tavırlarla adından söz ettiren Mehmet Şef'in gözlerini kızgın şekilde kapatması yarışmacıları güldürdü. Odaklanamayan Yalçınkaya, "Oğlum akıllı ol, sakat bir şey yaptırma bize. Aklıma kasaba olan borç geldi. Bana böyle şeyler yaptırmayın" diyerek meditasyonu yarıda bıraktı. Ünlü şefin o halleri ise herkesi kahkahaya boğdu.