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Masumlar Apartmanı Hayranlarına Kötü Haber - Son Dakika

Masumlar Apartmanı Hayranlarına Kötü Haber

08.02.2022 11:40
Masumlar Apartmanı Hayranlarına Kötü Haber

Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda sürpriz bir ayrılık yaşanacak. İşte fenomen diziye veda edecek olan yıldız isim...

Son dönemde istediği reytingleri alamayan Masumlar Apartmanı'nda sürpriz bir ayrılık gerçekleşecek.

Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastalarının hikayesini anlattığı Masumlar Apartmanı adlı kitabından uyarlanan dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun yer alıyor.

AYRILIK YAŞANACAK

Haber Global'de yer alan habere göre; Dizide Rüya karakterini oynayan Melisa Şenolsun, 57. bölümde Masumlar Apartmanı'na veda edecek.

Melisa Şenolsun'un diziye veda edeceğini duyanlar büyük bir üzüntü yaşadı.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melisa Şenolsun (d. 24 Eylül 1996, İzmir), Türk oyuncu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

Masumlar Apartmanı Hayranlarına Kötü Haber
Masumlar Apartmanı Hayranlarına Kötü Haber

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Gülseren Budayıcıoğlu, Melisa Şenolsun, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı Hayranlarına Kötü Haber - Son Dakika Magazin


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