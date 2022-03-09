Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi

09.03.2022 10:12
Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi

TRT1'in sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nda dün akşam heyecan doruktaydı. Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe'den değil, kendinden de korumak zorundadır.

MASUMLAR APARTMANI'NDA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe'den değil, kendinden de korumak zorundadır.

Gülben hamile olduğunu öğrenmiş ancak kimseye söyleyememiştir. Üstelik, korku ve endişe o kadar baskındır ki bebeğe bile sevinemez haldedir.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi

Naci, Safiye'nin durumunu kendi hastalığına bağlar. Hikmet ise kızının yıllar önce yaşadığı buhranın bir benzerine sürüklendiğinin farkındadır.

Bu sırada Ceylan, Han'la konuşmaya gider. Onu dinlemeye, anlamaya hazırdır fakat hiç tanımadığı bir Han'la karşılaşır.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi

Naci, aldığı güzel haberi Safiye'yle paylaştığında onun normale döneceğinden emindir ancak işler beklediği gibi gitmez. Sonunda radikal bir karar alır ve elindeki tek kozu kullanır. Safiye ise dönüşü olmayan bir yola girmiş, giderek dibe batmaktadır. Herkes onun bu halini çaresizce izlerken yapılması gereken hamle Gülben'den gelir.

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi - Son Dakika


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