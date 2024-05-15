Mavi Takım İkinci Dokunulmazlık Oyununu Kazandı - Son Dakika
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Mavi Takım İkinci Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

Mavi Takım İkinci Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

Mavi Takım, ikinci dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım'ı 12-7 yenerek rahat bir nefes aldı. Parkurda oyunu kaybeden Yunus Emre sinir krizi geçirerek ortalığı dağıttı. Takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yunus Emre, güçlükle sakinleşti. Mavi Takım'ın oyunu kaybetmesiyle ilgili konuşan Yunus Emre, kendini suçladı ve yarınki oyun için mücadele edeceklerini söyledi. Kırmızı Takım'da ise Damlacan 2, Aleyna ise 4 oy alarak eleme adayı oldu.

15.05.2024 01:08
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Mavi Takım, ikinci dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım'ı 12-7 yenerek rahat bir nefes aldı.

Survivorda ikinci eleme adayı belli oldu Yunus Emre sinirden ortalığı dağıttı

YUNUS EMRE ORTALIĞI DAĞITTI

Parkurda Hilmicem'e karşı oyunu kaybeden Yunus Emre sinir krizi geçirerek ortalığı dağıttı. Parkurdaki nesneleri yerinden söküp etrafa atan Yunus Emre'ye takım arkadaşları bağırarak sakin olmasını söyledi.

Kimseyi dinlemeyen Yunus Emre etrafa eline ne geçtiyse fırlatmaya devam etti ve güçlükle sakinleşti.

Survivorda ikinci eleme adayı belli oldu Yunus Emre sinirden ortalığı dağıttı

HIRSINI PARKURDAN ÇIKARDI

Mavi Takım'ın oyunu neden kaybettiği sorulan Yunus Emre "Benim kazmalıklarım yüzünden olmadı. Bir türlü kendime gelemiyorum. Bütün arkadaşlarım çok güzel mücadele etti.

Ogeday sakatlandı, Batuhan elinden geleni yaptı ama ben 3'te 1 yaptım. Derken gitti oyun. Yarın gelip aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve 3. dokunulmazlığı alacağız" dedi.

Survivorda ikinci eleme adayı belli oldu Yunus Emre sinirden ortalığı dağıttı

"SEVENLERİMDEN DUA BEKLİYORUM"

Kötü günler geçiren Avatar Atakan "Şu anda bir düşüşteyim ama bunun da bir yükselişi olacak. Potaya girebilirim yine. Sanki ilahi bir el bana dokunuyor ve bir şeyler olmuyor. Belki bir nazar var bilemiyorum, sevenlerimden dua bekliyorum" dedi.

KIRMIZI TAKIM'DAN BİR İSİM ELEME ADAYI OLDU

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım'da Damlacan 2, Aleyna ise 4 oy aldı.

En çok ismi çıkan Aleyna da bu haftanın Özgür'den sonra 2. eleme adayı olarak belirlendi.

Kaynak: Magazinkolik

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