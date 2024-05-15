Mavi Takım İkinci Dokunulmazlık Oyununu Kazandı

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Mavi Takım, ikinci dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım'ı 12-7 yenerek rahat bir nefes aldı.

YUNUS EMRE ORTALIĞI DAĞITTI

Parkurda Hilmicem'e karşı oyunu kaybeden Yunus Emre sinir krizi geçirerek ortalığı dağıttı. Parkurdaki nesneleri yerinden söküp etrafa atan Yunus Emre'ye takım arkadaşları bağırarak sakin olmasını söyledi.

Kimseyi dinlemeyen Yunus Emre etrafa eline ne geçtiyse fırlatmaya devam etti ve güçlükle sakinleşti.

HIRSINI PARKURDAN ÇIKARDI

Mavi Takım'ın oyunu neden kaybettiği sorulan Yunus Emre "Benim kazmalıklarım yüzünden olmadı. Bir türlü kendime gelemiyorum. Bütün arkadaşlarım çok güzel mücadele etti.

Ogeday sakatlandı, Batuhan elinden geleni yaptı ama ben 3'te 1 yaptım. Derken gitti oyun. Yarın gelip aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve 3. dokunulmazlığı alacağız" dedi.

"SEVENLERİMDEN DUA BEKLİYORUM"

Kötü günler geçiren Avatar Atakan "Şu anda bir düşüşteyim ama bunun da bir yükselişi olacak. Potaya girebilirim yine. Sanki ilahi bir el bana dokunuyor ve bir şeyler olmuyor. Belki bir nazar var bilemiyorum, sevenlerimden dua bekliyorum" dedi.

KIRMIZI TAKIM'DAN BİR İSİM ELEME ADAYI OLDU

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım'da Damlacan 2, Aleyna ise 4 oy aldı.

En çok ismi çıkan Aleyna da bu haftanın Özgür'den sonra 2. eleme adayı olarak belirlendi.