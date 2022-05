Meg Ryan 20 yılın ardından romantik komedi ile geri dönüyor - Son Dakika

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, "When Harry Met Sally" ve "Sleepless in Seatle" filmlerinin yıldızı Meg Ryan, 20 yıl aradan sonra romantik komedi türüne dönüyor.

DAVID DUCHOVNY BAŞROL OYUNCUSU OLARAK YER ALACAK

Ryan, "What Happens Later" isimli filmde "X Files" ile tanınan David Duchovny ile oynayacak. Ryan, aynı zamanda filmi yönetecek. Filmin öyküsü, eski sevgili olan Willa ve Bill'in yıllar sonra hava muhalefeti nedeniyle havaalanında mahsur kaldıkları bir akşam karşılaşmalarına odaklanacak.

FİLM 2023'TE VİZYONA GİRECEK

Steven Dietz'in "Shooting Star" oyunundan uyarlanan senaryo, Dietsz'in yanı sıra Ryan ve Kirk Lynn tarafından yazıldı Çekimlerine Arkansas'ta yılın sonuna doğru başlanacak film 2023'te vizyona girecek.